Legislator Gerindra Anggap Industri Semikonduktor Bukan Isu Elitis, tetapi...
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Azis Subekti menyebutkan langkah mengembangkan industri semikonduktor sebenarnya strategis dan bukan elitis, melainkan kunci mewujudkan kemandirian ekonomi.
Toh, kata legislator Fraksi Gerindra itu, pembangunan industri semikonduktor sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
Diketahui, Prabowo dalam programnya menginginkan fokus negara terhadap percepatan industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
"Semikonduktor itu otak dari hampir seluruh aktivitas ekonomi saat ini. Chip ada di ponsel, kendaraan, mesin pabrik, hingga sistem layanan publik," kata Azis melalui keterangan persnya, Minggu (28/12).
Dia mengatakan Indonesia wajib mengarahkan fokus di bidang semikonduktor untuk sektor perakitan, pengujian, dan pengemasan, karena lebih padat karya.
Azis mengatakan arah itu sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Visi Indonesia Emas 2045.
"Hilirisasi harus menghasilkan industri dan pekerjaan, bukan sekadar ekspor bahan setengah jadi. Menghubungkan sumber daya alam dengan manufaktur elektronik adalah bentuk hilirisasi yang lebih bermakna dan berkelanjutan," lanjut Azis.
Legislator Dapil VI Jawa Tengah (Jateng) itu kemudian menyoroti pentingnya pembangunan kualitas SDM sebagai syarat utama pengembangan industri semikonduktor.
