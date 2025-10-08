Legislator Harap Skuad Garuda Tak Ciut Saat Timnas Indonesia Vs Arab Saudi
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebutkan Timnas Indonesia tak boleh berkecil hati menyambut putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
"Lawan akan lebih kuat karena bermain di kandang lawan dan wasitnya pun dari Timur Tengah, tetapi tekad harus lebih besar," kata Hetifah kepada awak media, Rabu (8/10).
Skuad Garuda bakal menjalani dua laga penentu di Grup B putaran keempat untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia masing-masing bakal menghadapi Arab Saudi dan Irak untuk lolos ke ajang bergengsi empat tahunan itu.
Adapun, wasit yang bertugas saat laga Indonesia melawan Arab Saudi pada Kamis (9/10) dini hari WIB ialah Ahmad Al Ali dari Kuwait.
Hetifah berharap seluruh pemain Timnas Indonesia tak ragu ketika bertanding, karena mereka memiliki kualitas.
"Kepada para pemain timnas yang akan bertanding, kalian bukan hanya mewakili diri sendiri atau tim, tetapi membawa harapan jutaan rakyat Indonesia," ujarnya.
Dia juga berharap seluruh pemain skuad Garuda fokus dan tetap kompak menghadapi putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ketika memiliki kekompakan dan tak rendah diri.
