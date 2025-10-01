Legislator Ini Sedih Marak Konten Negatif Soal MBG yang Disebut Makan Beracun Gratis
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Charles Honoris mengaku sedih dengan marak narasi negatif di media sosial yang disampaikan dengan lucu untuk menolak Makan Bergizi Gratis (MBG).
Charles berkata demikian saat rapat kerja Komisi IX dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
"Berseliweran konten-konten, ya, termasuk ajakan untuk menolak MBG ini buat saya sangat-sangat menyedihkan," kata dia kepada awak media, Rabu.
Charles mengatakan masyarakat bisa saja takut membiarkan anak-anak mereka mengonsumsi MBG andai konten negatif di media sosial tak dibalas.
"Kalau ini dibiarkan, maka tanpa ada kampanye negatif pun masyarakat bisa saja sudah takut untuk mengizinkan anaknya mengonsumsi MBG, ya," lanjut legislator fraksi PDI Perjuangan itu.
Adapun, kata Charles, konten negatif yang muncul di media sosial memelesetkan singkatan MBG menjadi Makan Beracun Gratis atau Makan Belatung Gratis.
"Konten-kontennya banyak, lucu-lucu MBG itu, sekarang dipelesetin bukan Makan Bergizi Gratis, tetapi Makan Beracun Gratis, Makan Belatung Gratis, makanan apalagi makanan berbahaya dan lain-lain, lah," ujarnya.
Selain berbentuk pelesetan, konten negatif yang dilihat Charles ialah foto Kepala BGN sebagai ahli serangga.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Charles Honoris mengaku melihat konten di media sosial yang menyebut MBG sebagai Makan Beracun Gratis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Marak Kasus Keracunan MBG, Kepala BGN Singgung Pelanggaran SOP di SPPG
- Kepala BGN: Presiden Segera Teken Perpres Tata Kelola MBG
- Kenapa Warga Biasa Sulit Dapat WNI, tetapi Naturalisasi Timnas Cepat?
- DPP PUI & Dave Laksono Bertemu untuk Bahas Isu Kemerdekaan Palestina
- Sebelum Siswa Keracunan, Para Guru Sudah Mencoba MBG
- Buntut Siswa Keracunan Makanan, Koki hingga Pengantar MBG ke SDN 01 Gedong Diperiksa Polisi