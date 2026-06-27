Legislator Komisi I Minta Latihan Militer ke Calon Manajer Kopdes Disetop

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin atau Kang TB menyerukan penghentian Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Hal demikian dikatakan Kang TB saat menjawab pertanyaan awak media setelah bertambahnya korban meninggal dunia calon manajer Kopdes Merah Putih dan KNMP saat mengikuti Latsarmil.

"Latihan militernya disetop," kata dia melalui layanan pesan, Sabtu (27/6).

Kang TB mengatakan calon manajer Kopdes Merah dan KNMP seharusnya diajarkan urusan substansi, yakni terkait kewirausahaan.

"Ya, sebagai entrepreneur di bidang koperasi, bukan sebagai penembak," ujarnya.

Total empat calon manajer Kopdes Merah Putih dan KNMP meninggal dunia ketika mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).

Teranyar, seorang calon manajer Kopdes Merah Putih dan KNMP atas nama Muhammad Rifki Renaldi meninggal dunia pada Jumat (26/6) ini.

Kabiro Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan Rifki meninggal saat ikut Latsarmil di Satuan Pendidikan (Satdik) Yon Parako 465 Jakarta.