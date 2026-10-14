Legislator Komisi VIII Miris Ada OTT di BNPB saat Karhutla

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyebut pihaknya menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.

Semua pihak, kata Selly, harus memberikan ruang bagi KPK untuk bekerja profesional setelah OTT di lingkungan PNPB.

"Harus ada ruang untuk berjalannya proses hukum secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," katanya.

Kapoksi fraksi PDI Perjuangan di Komisi VIII itu mengaku miris mendengar kasus OTT di BNPB ketika Indonesia diterpa karhutla dan pemulihan pascagempa NTT.

"Miris, peristiwa ini terjadi di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemulihan bencana gempa NTT, banjir badang Padang serta bencana lainnya yang masih membutuhkan perhatian serius," kata Selly.

Dia mengatakan banyak personel dari lintas lembaga dan kementerian bekerja keras di balik penanggulangan bencana.

Misalnya, kata Selly, personel dari BNPB dan BPBD, Kemenkes, PU, prajurit TNI-Polri, sukarelawan, hingga masyarakat.

"Mereka berhadapan langsung dengan risiko kebakaran, asap, gangguan kesehatan, dan berbagai keterbatasan di lapangan. Dedikasi mereka harus tetap dihargai dan dukung," katanya.