menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Legislator Komisi VIII Miris Ada OTT di BNPB saat Karhutla

Legislator Komisi VIII Miris Ada OTT di BNPB saat Karhutla

Legislator Komisi VIII Miris Ada OTT di BNPB saat Karhutla
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. Foto: dokumentasi pribadi/HO/Antara

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyebut pihaknya menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB

Semua pihak, kata Selly, harus memberikan ruang bagi KPK untuk bekerja profesional setelah OTT di lingkungan PNPB.

"Harus ada ruang untuk berjalannya proses hukum secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," katanya.

Baca Juga:

Kapoksi fraksi PDI Perjuangan di Komisi VIII itu mengaku miris mendengar kasus OTT di BNPB ketika Indonesia diterpa karhutla dan pemulihan pascagempa NTT.

"Miris, peristiwa ini terjadi di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemulihan bencana gempa NTT, banjir badang Padang serta bencana lainnya yang masih membutuhkan perhatian serius," kata Selly.

Dia mengatakan banyak personel dari lintas lembaga dan kementerian bekerja keras di balik penanggulangan bencana.

Baca Juga:

Misalnya, kata Selly, personel dari BNPB dan BPBD, Kemenkes, PU, prajurit TNI-Polri, sukarelawan, hingga masyarakat.

"Mereka berhadapan langsung dengan risiko kebakaran, asap, gangguan kesehatan, dan berbagai keterbatasan di lapangan. Dedikasi mereka harus tetap dihargai dan dukung," katanya.

Selly Andriany Gantina menyebut pihaknya bakal memastikan penanganan bencana tetap optimal meski ada OTT di BNPB.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI