Legislator: Kunjungan Prabowo ke Prancis Bukan Lawatan Bilateral Semata

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Azis Subekti menganggap kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Prancis bukan lawatan bilateral semata.

"Bukan semata sebagai lawatan bilateral antara Jakarta dan Paris," kata dia melalui keterangan persnya, Rabu (3/6).

Azis menyebut lawatan Prabowo ke Prancis sebagai bagian dari proses yang lebih besar bagi Indonesia untuk tampil sebagai kekuatan baru.

"Indonesia menempatkan dirinya di dalam ruang perancangan tatanan ekonomi dan keamanan Indo-Pasifik abad ke-21," kata dia.

Dia mengatakan dunia saat ini tengah berada pada salah satu titik belok terpenting sejak berakhirnya Perang Dingin, karena pusat gravitasi ekonomi global bergeser ke Asia.

"Jalur perdagangan tersibuk dunia berada di kawasan Indo-Pasifik," lanjut Azis.

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Terlebih lagi, kata dia, saat ini tengah terjsdi rivalitas antarkekuatan besar yang kembali mengeras.

Azis menilai wajar Indonesia memilih memperluas lingkaran pergaulannya tanpa terjebak mengikuti satu kutub kekuatan tertentu.