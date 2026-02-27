menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Legislator Minta Impor 105 Ribu Unit Pikap India Dibatalkan, Biar Tak Jadi Beban Jangka Panjang

Legislator Minta Impor 105 Ribu Unit Pikap India Dibatalkan, Biar Tak Jadi Beban Jangka Panjang

Legislator Minta Impor 105 Ribu Unit Pikap India Dibatalkan, Biar Tak Jadi Beban Jangka Panjang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi seorang pekerja sedang merakit mobil pikap. FOTO: Aloysius Jarot Nugroho/antara

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam bersuara keras dengan meminta penyetopan rencana pengadaan 105 ribu pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

"Saya tidak hanya meminta ditunda, tetapi dibatalkan," kata Anam kepada awak media, Jumat (27/2).

Sebab, kata legislator PDI Perjuangan itu, proses impor 105 ribu pikap tidak transparan tanpa dibahas di parlemen.

Baca Juga:

"Sudah sangat jelas prosesnya tidak transparan dan tidak melalui perencanaan matang, maka lebih baik dibatalkan daripada menjadi beban jangka panjang," ujar Anam.

Legislator Dapil II Jawa Timur (Jatim) itu menyebut Kopdes Marah Putih yang seharusnya menjadi alat kedaulatan ekonomi rakyat menjadi pintu masuk impor barang asing.

"Jangan sampai atas nama membangun desa, kita justru mematikan industri dalam negeri dan memperlemah daya saing sendiri," lanjut Anam.

Baca Juga:

Dia mengatakan langkah membangun desa dan menguatkan industri nasional harus dibuktikan secara nyata di lapangan.

"Jangan ngomong bela produk nasional, tetapi praktiknya justru impor besar-besaran," ujar dia.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menganggap proses impor 105 ribu pikap untuk Kopdes Merah Putih tak transparan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI