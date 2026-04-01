Legislator Minta Kemlu Aktif Dorong Investigasi Kematian 3 Personel TNI di Lebanon

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) aktif mendorong investigasi kasus gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian ke Dewan Keamanan (DK) PNB.

Menurutnya, investigasi menjadi penting untuk mencari tahu pihak yang bertanggung jawab dari perkara gugurnya tiga prajurit.

"Kami meminta juga agar Kemlu lebih, lebih, ya, katakanlah aktif di dalam mendorong investigasi ini untuk mencari sesungguhnya ini kesalahan siapa," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/5).

Kang TB sapaan TB Hasanuddin menyebut hasil investigasi nantinya bisa membuat Indonesia menuntut hukuman pihak bertanggung jawab.

"Kalau ada kesalahan dari pihak mana pun, misalnya Israel, negara wajib mengajukan, ya, untuk usulan memberikan punishment, ya,” lanjut legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Kang TB melanjutkan sanksi yang dijatuhkan bisa pidana terhadap pelaku sampai denda atau perubahan posisi satuan di wilayah konflik.

"Ada katakan sanksi-sanksi yang diberikan secara tegas oleh Dewan Keamanan PBB ya termasuk sanksi denda. Itu yang biasa dilakukan, ya,” lanjutnya.

Kang TB mengatakan Indonesia tak perlu memutuskan secara terburu-buru penarikan pasukan menyusul tiga prajurit gugur dalam misi perdamaian.