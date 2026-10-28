Legislator Minta Pemangkasan Ekspor Gas ke Singapura Bermanfaat untuk Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menyambut positif kebijakan pemerintah yang ingin memangkas ekspor gas ke Singapura demi memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

“Saya mendukung keberpihakan pemerintah kepada kebutuhan energi masyarakat. Gas Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat," kata dia kepada awak media, Rabu (28/10).

Legislator fraksi PKS itu mengatakan pemangkasan gas berpotensi meningkatkan keandalan pembangkit listrik.

Termasuk, kebijakan itu bisa mengurangi penggunaan bahan bakar pengganti yang lebih mahal, serta menjaga keberlanjutan industri pengguna gas, seperti pupuk, petrokimia, kaca, baja, dan keramik.

Ateng juga menilai pemangkasan ekspor gas juga bisa mendukung produksi pupuk bagi petani.

Namun, dia meminta pemerintah bisa terbuka ke publik terkait pengalihan gas yang tidak diekspor ke Singapura.

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"Pemerintah dan PLN harus menjelaskan gas tambahan itu disalurkan ke pembangkit mana, berapa penghematan biayanya, dan bagaimana dampaknya terhadap keandalan listrik. Jangan sampai tambahan pasokan hanya menjadi angka alokasi di atas kertas,” ujarnya.

Dia juga menyoroti kesiapan infrastruktur dalam negeri setelah kebijakan pemangkasan, agar alokasi gas diserap pengguna domestik.