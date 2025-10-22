menu
Legislator Minta Pemilihan Dekan Fakultas Universitas Indonesia Bebas Intervensi
Universitas Indonesia (ANTARA/Foto: Feru Lantara)

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan bahwa pemilihan dekan seluruh fakultas di Universitas Indonesia harus terbebas dari praktik politik aliran maupun intervensi kekuasaan tanpa terkecuali.

"Dugaan intervensi politik dan politik aliran dalam pemilihan dekan di kampus manapun itu, termasuk di Universitas Indonesia ini, bagi kami merupakan hal yang serius dan tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi," kata Lalu Hadrian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/10).

Oleh karena itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan pihak  Universitas Indonesia memastikan proses pemilihan berjalan transparan, objektif, serta bebas dari tekanan politik.

"Ini agar integritas akademik tetap terjaga. Pemilihan dekan bagian dari otonomi kampus sudah semestinya harus bebas dari semua intervensi politik pihak mana pun," ungkapnya.

Proses seleksi bakal calon dekan FMIPA UI, FK UI, FKM UI, FFarmasi UI, Fasilkom UI, FIB UI, FISIP UI, FPsikologi UI, dan Vokasi UI periode 2025–2029 memasuki tahapan berikutnya.

Para bakal calon dekan yang telah dinyatakan lulus tahap verifikasi administrasi kini melangkah ke tahap berikutnya, yakni asupan publik serta pemaparan visi dan misi.

Diketahui, tahapan asupan publik akan berlangsung selama 1 bulan sampai 13 November 2025.

Pada tahapan ini, publik baik internal, yaitu civitas dan warga Universitas Indonesia, serta eksternal dari berbagai kalangan dan latar belakang, diperkenankan memberikan asupan publik terhadap para calon tersebut.

