Legislator Minta Pengusutan Kasus Penyadapan Tak Mengaburkan Pokok Perkara
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI fraksi Gerindra Azis Subekti meminta kepolisian tak hilang fokus menuntaskan kasus skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, di tengah berkembangnya berbagai spekulasi politik.
"Jangan kaburkan pokok perkaranya, yang harus diungkap adalah siapa yang melakukan penyadapan, atas perintah siapa, untuk kepentingan apa, dan ke mana informasi itu mengalir," kata dia kepada awak media, Jumat (6/11).
Azis menganggap skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo sebagai kasus serius, karena menyangkut keamanan kepala negara.
Selain itu, kata dia, skandal penyadapan bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan komunikasi pribadi.
"Kalau komunikasi Presiden saja diduga bisa disadap, bagaimana masyarakat bisa merasa yakin bahwa komunikasi pribadinya terlindungi," ujarnya.
Azis mengingatkan penyidikan harus menjangkau seluruh pihak yang terbukti memiliki tanggung jawab, termasuk jika ditemukan penyalahgunaan akses.
"Kalau memang ada penyalahgunaan kewenangan, harus jelas bagaimana itu bisa terjadi. Siapa yang memberi akses, bagaimana pengawasannya, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Semua perlu ditelusuri," katanya.
Azis menyoroti munculnya berbagai narasi yang mengaitkan perkara penyadapan dengan persaingan jabatan, kepentingan politik, hingga hubungan personal orang-orang di sekitar Presiden Prabowo.
Anggota DPR RI Azis Subekti mengingatkan penyidikan harus menjangkau seluruh pihak yang terbukti memiliki tanggung jawab.
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