menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Legislator Minta Polisi Buka Lagi Pengusutan Kasus Tewasnya Arya Daru, Ini Alasannya

Legislator Minta Polisi Buka Lagi Pengusutan Kasus Tewasnya Arya Daru, Ini Alasannya

Legislator Minta Polisi Buka Lagi Pengusutan Kasus Tewasnya Arya Daru, Ini Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo. Foto: Fathan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta polisi membuka lagi kasus tewasnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang disebut penyidik sebagai bunuh diri.

Sebab, kata Lallo, publik saat ini masih menganggap janggal kesimpulan bunuh diri di kasus Arya Daru, sehingga polisi perlu membuka lagi pengusutan. 

"Ya, apalagi ada keberatan dari keluarga almarhum dan disampaikan oleh orang tua almarhum di Yogyakarta," kata dia menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9).

Baca Juga:

Menurut Lallo, polisi wajib mengecek kembali motif Arya Daru, sehingga membuka kemungkinan kasus tewasnya pria kelahiran 1986 itu bukan bunuh diri.

"Dia harus dibongkar, diungkap pelakunya, termasuk si aktor intelektualnya. kalau ada," ujar legislator fraksi NasDem itu.

Lallo mengaku khawatir kepercayaan publik terhadap penegakan hukum bisa menurun jika polisi tak mau membuka lagi pengusutan kasus Arya Daru. 

Baca Juga:

"Ya, yang kami khawatirkan itu nanti peradilan jalanan dan sebagainya dan itu yang kami tidak mau. Jadi, harus dibongkar," ujarnya.

Dia menilai wajar bagi polisi nantinya membuka kembali pengusutan kasus tewasnya Arya Daru, setelah melihat kritik publik serta keberatan keluarga korban.

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta polisi membuka lagi kasus tewasnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Apa alasannya?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI