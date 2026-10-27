Legislator Minta Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan Anak Disabilitas di Pessel

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi meminta kepolisian tidak diam terhadap dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar).

Permintaan dilayangkan Athari setelah pihak keluarga korban belum memperoleh kepastian penangkapan terduga pelaku J, meskipun laporan telah disampaikan ke Polres Pesisir Selatan

“Saya meminta pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan ini secara serius dan profesional," katanya kepada awak media, Selasa (27/10).

Baca Juga: Sertu MB Jadi Buronan Denpom Kendari terkait Kasus Kekerasan Seksual Anak

Diketahui, pihak korban melalui Hendra Deswita telah menyampaikan surat laporan polisi dan diterima ke Polres Pesisir Selatan pada 8 Oktober 2026.

Peristiwa dugaan pelecehan disebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah rumah di Nagari Muara Kandis, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan.

Athari berharap penanganan perkara dilakukan serius, agar korban memperoleh perlindungan dan keadilan.

Baca Juga: Widya Pratiwi Dorong Penuntasan Kasus Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan di NTT

Legislator Dapil I Sumbar itu menuturkan kasus yang melibatkan anak, terlebih penyandang disabilitas, harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

"Jika informasi mengenai keberadaan terduga pelaku sudah disampaikan oleh keluarga, saya berharap informasi tersebut segera diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujar Athari.