Legislator Minta Polisi Usut Kasus Main Hakim Sendiri di Bali hingga Morowali
jpnn.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan merasa prihatin mendengar peristiwa main hakim sendiri oleh warga terhadap terduga pelaku kejahatan.
"Saya menyayangkan, sedih, dan perih perasaan membaca dan menonton beberapa peristiwa tersebut," kata Irawan melalui layanan pesan, Senin (27/7)
Irawan mencontohkan kasus kekerasan ke terduga pelaku kejahatan seperti insiden ASN di Tanjungbalai, seorang ayah yang dikeroyok di Bali akibat diduga maling ayam, pemukulan tersangka pencuri di Morowali.
Menurut Irawan, para terduga pelaku tak boleh dihakimi dengan pengeroyokan atau pemukulan, terlepas dari kejahatan yang dilakukan.
"Terlepas dari dugaan kejahatan yang dilakukan oleh korban pengeroyokan, mereka tidak boleh dihakimi dengan cara seperti itu, apalagi dikeroyok beramai-ramai sampai meninggal dunia," kata dia.
Irawan mengingatkan Indonesia adalah negara beradab yang memiliki sistem hukum dan harus dihormati sebagai suatu jalan untuk menyelesaikan masalah.
"Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan keadilan, saya anggota DPR RI meminta kepolisian untuk mengusut pelaku pengeroyokan dan main hakim sendiri serta memberikan hukuman setimpal," kata dia.
Selanjutnya, Irawan meminta pemerintah untuk bertanggungjawab memulihkan dan mendampingi psikologi keluarga korban aksi pengeroyokan dalam berbagai kasus.
Anggota DPR RI Ahmad Irawan menyebut peristiwa main hakim sendiri harus menjadi perhatian semua, terutama dalam penegakan hukum.
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