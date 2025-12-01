Legislator Muda Demokrat Berikan Catatan kepada Pemerintah soal Bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Zulfikar Suhardi memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah terkait bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

Menurut Zulfikar, pemerintah harus memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar seperti perbaikan akses jalan, jembatan, listrik, air bersih dan juga kesehatan di tiga wilayah tersebut.

“Pemerintah juga harus melakukan pendataan kerugian masyarakat serta menyusun mekanisme penyaluran bantuan ekonominya agar sumatra bisa segera pulih,” imbuh dia, Senin (1/12).

Tak hanya itu, Ketua BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Barat, ini berharap pemerintah dapat memperkuat mitigasi bencana.

Zulfikar juga meminta, pemerintah perkuat sustainable lingkungan dengan melakukan normalisasi sungai, pengembalian daerah serapan air hingga penataan ruang yang lebih disiplin guna mencegah kembali terjadinya bencana.

“Maka saya yakin ke depan banjir-banjir seperti ini masih akan terjadi, saya ingin ekonomi indonesia tumbuh melalui segala sektor tapi harus tetap memperhatikan sustainable dan lingkungan tetap harus terjaga,” imbuh dia.

Zulfikar Suhardi juga memastikan Komisi IV DPR RI akan memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait dengan heboh video gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di Sumatra Utara.

“Ya, tentunya komisi IV DPR pasti akan bergerak untuk memanggil Pak Menhut, karena kalau bicara banjir sudah pasti permasalahannya ada di hulu dan hilirnya,” jelas Zulfikar Suhardi.