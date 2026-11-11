Legislator NasDem Sudah Tidak Mengakui Gibran sebagai Wapres

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi NasDem Arif Rahman menilai Gibran Rakabuming Raka tak punya opsi selain mundur atau diberhentikan dari kursi wapres RI menyikapi skandal ijazah untuk syarat pencalonan.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi rencana Gibran yang berencana menempuh upaya ke PTUN untuk menguji keabsahan ijazah putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Tidak ada langkah lain selain mundur atau dimundurkan," kata dia kepada awak media, Rabu (11/11).

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Adapun, skandal ijazah Gibran mencuat setelah muncul pertimbangan MK dan putusan MA. DPR kemudian merespons dengan upaya hak menyatakan pendapat (HMP).

Menurut Arif, pertimbangan MK dan putusan MA bersifat mengikat, sehingga harus menjadi perhatian menyikapi status Gibran sebagai wapres RI.

Legislator Komisi IV itu menilai posisi Gibran saat ini bermasalah secara konstitusional dan secara moral, sehingga tidak layak menjabat wapres usai muncul putusan MA serta pertimbangan MK.

"Jadi, secara moral sudah tidak layak lagi disebut sebagai wapres RI dan ini harus segera dilakukan langkah untuk menjaga muruah konstitusi,” lanjut Arif.

Dia mendesak DPR mengambil langkah konstitusional dengan menggunakan hak yang dimiliki parlemen.