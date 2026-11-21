jpnn.com, SUMBAWA BARAT - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Athari Gauti Ardi menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah Sungai Batang Balok, Jorong Panca, Sumatera Barat pada Jumat (20/11).

Sebanyak 100 paket sembako, selimut, dan kain sarung yang didistribusikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang longsor.

Dalam proses pendistribusiannya, Athari turut dibantu Ketua DPD PAN Kabupaten Agam, Ridwan, bersama Hanafi yang juga merupakan kader PAN untuk menyerahkan bantuan kepada warga setempat.

Athari berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat yang saat ini tengah menghadapi kesulitan akibat bencana banjir.

"Bantuan ini untuk masyarakat kami yang terdampak banjir," ujar Athari dalam keterangan tertulisnya.

Banjir yang melanda kawasan Sungai Batang Balok dipicu jebolnya tumpukan material longsor di bagian hulu sungai.

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Kondisi tersebut menyebabkan debit air meningkat secara tiba-tiba dan menerjang kawasan permukiman warga.

Dalam penanganan awal, Polres Agam mengerahkan 25 personel untuk membantu proses evakuasi masyarakat.