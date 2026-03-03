menu
Legislator PDIP Desak Pemerintah Memulangkan Jemaah yang Tertahan di Arab Saudi
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menurunkan usulan simulasi biaya penyelenggaraan ibadah haji jemaah Indonesia (BPIH) 2023. Foto: ilustrasi/dokumentasi Antara

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak pemerintah bisa mempercepat pemulangan puluhan ribu jemaah umrah yang tertahan di Arab Saudi sebagai imbas eskalasi konflik Iran vs AS-Israel. 

"Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk jamaah umrah, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam aspek keselamatan, kepastian layanan, serta kepastian kepulangan," kata dia melalui layanan pesan, Selasa (3/3).

Selly menuturkan puluhan ribu jemaah umrah yang tertahan di Arab Saudi dalam posisi rentan, baik dari aspek kepastian perjalanan, keamanan, maupun kepastian layanan.

"Prinsip perlindungan negara terhadap warga negara di luar negeri merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan oleh situasi apa pun,” ujar legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Selly menuturkan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh telah menerbitkan imbauan bahwa pemerintah terus memantau situasi secara intensif dan mengambil langkah antisipatif memastikan keselamatan seluruh WNI, termasuk jamaah umrah.

Menurut Selly, imbauan resmi memang langkah awal penting, tetapi harus diikuti dengan langkah konkret dan sistematis memastikan kepastian pemulangan jamaah di Arab Saudi.

“Kehadiran negara tidak boleh berhenti pada imbauan administratif. Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jamaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka,” ujar dia.

Selly melanjutkan situasi jemaah umrah tertahan menjadi momentum penting melakukan evaluasi terhadap sistem mitigasi krisis.

