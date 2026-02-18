menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Legislator PDIP Harap Tak Ada Lagi Rasisme Bagi Pendatang di Bali

Legislator PDIP Harap Tak Ada Lagi Rasisme Bagi Pendatang di Bali

Legislator PDIP Harap Tak Ada Lagi Rasisme Bagi Pendatang di Bali
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota DPR RI, Nyoman Parta mengharapkan masyarakat Bali untuk menjauhkan diri dari rasisme. Ilustrasi. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI, Nyoman Parta mengharapkan masyarakat Bali untuk menjauhkan diri dari rasisme.

Dia menilai masih banyak aksi rasisme yang ditujukan umumnya kepada pendatang yang ingin bekerja.

“Memang ada oknum pendatang yang kerap melakukan tindak kriminal, membuat keonaran, dan tak jarang mengusik orang Bali, sehingga lahir istilah seperti 'nas berit' dan 'dauh tukad',” ungkap Nyoman Parta.

Baca Juga:

Selain itu, kata dia, banjar atau desa adat secara sembunyi-sembunyi telah mengambil sikap tegas dengan melarang masyarakat adat pemilik kosan, kontrakan, dan pengusaha menerima pendatang.

“Masyarakat adat sangat menjaga kesucian wilayah, kadang keonaran ini masuk dalam kategori 'mengotori wilayah adat', dan untuk menyucikannya kembali, perlu digelar upacara adat, yang memakan waktu dan biaya yang relatif besar,” jelas dia.

Namun, Nyoman Parta menyayangkan istilah-istilah seperti ‘dauh tukad’ hingga ‘nas berit’ membuat xenophobia di Bali makin banyak.

Baca Juga:

“Di Bali sendiri, kasus ini banyak bermunculan terutama ditujukan kepada warga pendatanng,” kata dia.

Nyoman Parta mengaku memahami kegelisahan yang dirasakan masyarakat Bali atas hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh para oknum pendatang. 

Anggota DPR RI, Nyoman Parta mengharapkan masyarakat Bali untuk menjauhkan diri dari rasisme.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI