Legislator PDIP Minta Hambatan Bantuan Rumah Pascagempa NTT Segera Diatasi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera menyelesaikan kendala penanganan rumah warga yang mengalami kerusakan di bawah 20 persen akibat gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal tersebut disampaikan Azis seusai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Manggarai Barat, baru-baru ini.
“Masyarakat tidak boleh menjadi korban akibat lambatnya koordinasi maupun persoalan administrasi,” kata Azis.
Azis menjelaskan berdasarkan hasil diskusi bersama pemerintah daerah dan BNPB, bantuan rehabilitasi rumah yang saat ini ditangani BNPB difokuskan pada rumah dengan kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
Namun, rumah yang mengalami kerusakan di bawah 20 persen masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Nah, ini yang harus didiskusikan bersama apakah kemampuan anggaran daerah mencukupi,” ujar Azis.
Dia mengungkapkan pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki dukungan anggaran.
Namun, pemanfaatannya masih terkendala kejelasan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mendorong pemerintah menyelesaikan kendala penanganan rumah warga yang mengalami kerusakan di NTT
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