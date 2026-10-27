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Legislator PKB: Butuh Keberanian Pemerintah Menetapkan Karhutla Bencana Nasional

Legislator PKB: Butuh Keberanian Pemerintah Menetapkan Karhutla Bencana Nasional
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Tampak pengendara melintasi Jalan RTA Milono saat asap pekat akibat karhutla menyelimuti Kota Palangka Raya pukul 13:44 WIB, Sabtu (24/10/2026). ANTARA/Muhammad Arif Hidayat

jpnn.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menganggap syarat penetapan bencana nasional dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah terpenuhi.

Misalnya, kata dia, indikator korban dari karhutla sudah memenuhi unsur, begitu pula kerugian akibat persoalan tersebut.

Termasuk, kata Daniel, cakupan persoalan karhutla di Indonesia begitu luas, karena terjadi lintas provinsi dan pulau.

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"Dampaknya dirasakan antarnegara. Kerugian ekonomi, sudah pasti," kata dia melalui layanan pesan, Selasa (27/10).

Daniel melanjutkan unsur kerugian ekonomi akibat karhutla juga mencapai ratusan triliun, sehingga perlu ditetapkan bencana nasional.

Legislator fraksi PKB itu mengatakan saat ini tinggal keberanian pemerintah untuk menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

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"Hanya saja butuh keberanian pemerintah untuk menetapkan status kebencanaan ini menjadi bencana nasional," ujarnya. 

Daniel berharap ada kebijakan afirmatif dengan melihat secara mendalam dampak karhutla ini agar status persoalan bisa dijadikan bencana nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan menyebut indikator untuk menetapkan karhutla bencana nasional sudah terpenuhi.

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