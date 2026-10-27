Legislator PKB: Butuh Keberanian Pemerintah Menetapkan Karhutla Bencana Nasional
jpnn.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menganggap syarat penetapan bencana nasional dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah terpenuhi.
Misalnya, kata dia, indikator korban dari karhutla sudah memenuhi unsur, begitu pula kerugian akibat persoalan tersebut.
Termasuk, kata Daniel, cakupan persoalan karhutla di Indonesia begitu luas, karena terjadi lintas provinsi dan pulau.
"Dampaknya dirasakan antarnegara. Kerugian ekonomi, sudah pasti," kata dia melalui layanan pesan, Selasa (27/10).
Daniel melanjutkan unsur kerugian ekonomi akibat karhutla juga mencapai ratusan triliun, sehingga perlu ditetapkan bencana nasional.
Legislator fraksi PKB itu mengatakan saat ini tinggal keberanian pemerintah untuk menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
"Hanya saja butuh keberanian pemerintah untuk menetapkan status kebencanaan ini menjadi bencana nasional," ujarnya.
Daniel berharap ada kebijakan afirmatif dengan melihat secara mendalam dampak karhutla ini agar status persoalan bisa dijadikan bencana nasional.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan menyebut indikator untuk menetapkan karhutla bencana nasional sudah terpenuhi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- DPR Soroti Karhutla Way Kambas yang Meluas hingga 7.000 Hektare
- Karhutla Hampir 4 Bulan, DPR Desak Pemerintah Berani Tetapkan Bencana Nasional
- DPR Desak Karhutla Jadi Bencana Nasional, Ini Pertimbangannya
- Prihatin Atas Karhutla, Erika Carlina: Mudah-Mudahan Cepat Selesai
- Kemenhut Kucurkan Rp200 Miliar ke Rekening Kepala Daerah untuk Jinakkan Karhutla di Sumsel
- Herman Deru Minta Sawit Ilegal di Lahan Bekas Karhutla Dicabut, 120 Hektare Disegel