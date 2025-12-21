menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Legislator PKB Minta Pemerintah Mempercepat Pengadaan Lahan Relokasi Korban Bencana Sumatra

Legislator PKB Minta Pemerintah Mempercepat Pengadaan Lahan Relokasi Korban Bencana Sumatra

Legislator PKB Minta Pemerintah Mempercepat Pengadaan Lahan Relokasi Korban Bencana Sumatra
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Satu-satunya fondasi tersisa dari MIN 05 Pidie Jaya, Aceh yang hilang diterjang banjir bandang, dan telah ditandai dengan tulisan oleh warga setempat, di Pidie Jaya, Aceh, Minggu (14/12/2025). ANTARA/Rahmat Fajri

jpnn.com - Anggota Komisi V DPR RI Ruslan Daud menyebut pemerintah pusat sebaiknya menyiapkan skema pengadaan lahan untuk relokasi hunian warga terdampak bencana Sumatra. 

Legislator Dapil II Aceh itu mengatakan warga nantinya dipindahkan ke area yang lebih aman dari ancaman bencana. 

"Negara perlu hadir dengan mencarikan lahan yang aman untuk pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak,” ujar Ruslan seperti dikutip Minggu (21/12).

Baca Juga:

Dia mengatakan pemerintah pusat perlu membahas penganggaran pengadaan tanah sebelum pembangunan rumah untuk relokasi warga.

'Relokasi tidak dapat ditunda apabila suatu wilayah dinilai rawan dan membahayakan keselamatan penduduk,” ujar Ruslan.

Selain hunian, eks Bupati Bireuen itu menyebut pemerintah pusat perlu memberi perhatian terhadap rusaknya infrastruktur pendukung akibat bencana Sumatra seperti bendungan.

Baca Juga:

"Keberlangsungan bendungan sangat menentukan nasib petani dan ketahanan pangan daerah. Jadi kebutuhan ini juga harus dipikirkan mulai dari sekarang,” katanya.

Dia mengajak mitra kerja Komisi V DPR RI meninjau langsung kondisi di lapangan guna menentukan skema penanganan yang cepat dan tepat agar aktivitas pertanian tidak terganggu akibat bencana. 

Anggota Komisi V DPR RI Ruslan Daud menyebut pemerintah pusat perlu mempercepat memindahkan warga dari lokasi rawan bencana di Sumatra.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI