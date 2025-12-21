Legislator PKB Minta Pemerintah Mempercepat Pengadaan Lahan Relokasi Korban Bencana Sumatra

jpnn.com - Anggota Komisi V DPR RI Ruslan Daud menyebut pemerintah pusat sebaiknya menyiapkan skema pengadaan lahan untuk relokasi hunian warga terdampak bencana Sumatra.

Legislator Dapil II Aceh itu mengatakan warga nantinya dipindahkan ke area yang lebih aman dari ancaman bencana.

"Negara perlu hadir dengan mencarikan lahan yang aman untuk pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak,” ujar Ruslan seperti dikutip Minggu (21/12).

Dia mengatakan pemerintah pusat perlu membahas penganggaran pengadaan tanah sebelum pembangunan rumah untuk relokasi warga.

'Relokasi tidak dapat ditunda apabila suatu wilayah dinilai rawan dan membahayakan keselamatan penduduk,” ujar Ruslan.

Selain hunian, eks Bupati Bireuen itu menyebut pemerintah pusat perlu memberi perhatian terhadap rusaknya infrastruktur pendukung akibat bencana Sumatra seperti bendungan.

"Keberlangsungan bendungan sangat menentukan nasib petani dan ketahanan pangan daerah. Jadi kebutuhan ini juga harus dipikirkan mulai dari sekarang,” katanya.

Dia mengajak mitra kerja Komisi V DPR RI meninjau langsung kondisi di lapangan guna menentukan skema penanganan yang cepat dan tepat agar aktivitas pertanian tidak terganggu akibat bencana.