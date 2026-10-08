Legislator PKB Usul Pembentukan Pansus Sikapi Putusan MK Soal Ijazah Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah SMA atau sederajat Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, MK tak menerima gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Gibran yang menjadi syarat pencalonan.

MK menyatakan pemohon, yakni Denny Indrayana dan sebelas lainnya tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan gugatan.

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Sebab, mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan gugatan diajukan oleh pihak yang bukan peserta Pilpres 2024.

Namun, MK dalam pertimbangan lain juga tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah SMA atau sederajat yang menjadi syarat pencalonan.

Menurut Edo, sapaan akrab Eka Widodo, pertimbangan tak ditemukannya bukti ijazah SMA Gibran menjadi perhatian lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional menyikapi putusan MK.

Menurutnya, harus dilakukan verifikasi lanjutan oleh lembaga berwenang ketika muncul pertimbangan dalam putusan yang memuat persoalan.

“Kalau memang masih ada persoalan faktual yang perlu dipastikan, lembaga negara yang memiliki kewenangan harus melakukan verifikasi secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti,” ujarnya.