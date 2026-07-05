Legislator PKS Anggap Perpres 111 Sejalan dengan Konstitusi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut pertahanan negara pada era modern tidak berbicara mengenai ancaman militer, melainkan mencakup dimensi sosial, budaya, ekonomi, digital, hingga ideologi.
Dia pun menyambut positif langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menetapkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029.
Diketahui, Perpres 111 memetakan penyebaran budaya LGBTQ pada aspek sosial sebagai bentuk ancaman nonmiliter.
"Ketahanan bangsa harus dibangun secara menyeluruh, termasuk dengan menjaga nilai-nilai moral, budaya, serta karakter bangsa yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar dia melalui keterangan persnya, Minggu (5/7).
Legislator fraksi PKS itu menilai kebijakan menerbitkan Perpres 111 sejalan dengan amanat konstitusi bahwa negara memiliki tanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia.
Termasuk, kata dia, membangun kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya luhur bangsa.
"Negara berkewajiban menjaga nilai-nilai yang menjadi jati diri bangsa," katanya.
Kurniasih menegaskan bahwa penguatan ketahanan sosial tidak boleh dimaknai sebagai upaya menimbulkan stigma terhadap individu tertentu.
Legislator Kurniasih Mufidayati menilai penguatan ketahanan keluarga sebagai benteng menghadapi berbagai tantangan sosial pada era globalisasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- LGBT Masuk dalam Ancaman Nonmiliter, Oleh Soleh Titip Pesan Buat Para Orang Tua
- Ketum LOGIS 08 Dukung Langkah Pemerintah Tetapkan Penyebaran Budaya LGBTQ Sebagai Ancaman Nonmiliter
- Versi IAW, Kasus Rempang Jadi Pelajaran Membenahi Tata Kelola Investasi
- MPR Goes to Campus ke-50 di Unhan, Eddy Soeparno: Ketahanan Energi Mandat Konstitusi
- Nugraha Sakanti dari Presiden Disambut Meriah di Riau, Kapolda: Penghargaan Ini Milik Masyarakat
- Prabowo: Polri Aktif Bangun SPPG, Dirikan Dapur-Dapur Terbaik