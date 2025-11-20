menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Legislator PKS Dorong Penguatan Tujuan Pendidikan Nasional untuk Cegah Bullying

Legislator PKS Dorong Penguatan Tujuan Pendidikan Nasional untuk Cegah Bullying

Legislator PKS Dorong Penguatan Tujuan Pendidikan Nasional untuk Cegah Bullying
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Politikus PKS Kurniasih Mufidayati. Foto: Aristo Setiawan/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahter (PKS) Kurniasih Mufidayati menilai penguatan implementasi tujuan pendidikan nasional perlu menjadi perhatian serius untuk mencegah kasus perundungan (bullying) dan perilaku negatif lainnya di lingkungan pendidikan.

Dia menegaskan berbagai nilai dasar yang tercantum dalam tujuan pendidikan harus kembali diperkuat di semua jalur pendidikan, baik formal, informal, maupun nonformal.

Kurniasih menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Setop Bullying: DPR Ramu Formulasi Konkret Atasi Persoalan Mental Dunia Pendidikan" di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Baca Juga:

Selain Kurniasih, hadir juga Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan  Pengamat/Psikiater dari PDSKJI, dr. Zulvia Oktanida Syarif sebagai pembicara dalam diskusi dipandu Kiswondari (Jurnalis KWP).

Menurut Kurniasih, keyword pertama yang harus dikuatkan adalah pengembangan potensi peserta didik agar setiap anak memperoleh kesempatan maksimal untuk tumbuh dan berkembang.

“Potensi siswa harus kita dorong secara optimal. Pendidikan harus memastikan anak-anak bisa berkembang di mana pun mereka belajar,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia kemudian menekankan keimanan dan ketakwaan sebagai fondasi tujuan pendidikan nasional harus diterapkan secara konsisten.

Menurut dia, jika nilai-nilai ini dijalankan secara maksimal, kasus perundungan dan berbagai tindakan negatif lainnya semestinya dapat dicegah.

Kurniasih Mufidayati menilai penguatan implementasi tujuan pendidikan nasional perlu menjadi perhatian serius untuk mencegah kasus perundungan (bullying).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI