Legislator RI: Israel Selalu Bikin Masalah dan Langgar Hukum Internasional
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah menyebut semua elemen bangsa bereaksi keras menyikapi ulah Israel yang menculik empat jurnalis dan aktivis saat berlayar di perairan internasional menuju Palestina dalam misi kemanusiaan.
“Tentu semua orang akan mengecam keras tindakan Israel yang menculik jurnalis dan WNI yang sedang menjalankan misi kemanusiaan," kata Taufiq kepada awak media, Selasa (19/5).
Adapun, empat jurnalis Indonesia itu, yakni Bambang Noroyono alias Abeng dan Thoudy Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho jurnalis Tempo TV, dan Rahendro Heru Bowo wartawan inews diculik Israel dalam pelayaran menuju Gaza, Palestina.
Keempat jurnalis dalam satu kapal karena tergabung di pelayaran Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) menuju Gaza bersama peserta misi Global Sumud Flotilla (GSF) 2026.
Selain empat jurnalis, terdapat warga negara Indonesia (WNI) lainnya yang ikut dalam misi kemanusiaan tersebut.
Taufiq menilai tindakan Israel yang mengintersep kapal misi kemanusiaan dan menculik aktivis serta jurnalis melanggar hukum internasional.
"Israel selalu membuat masalah dan melanggar hukum internasional. Tidak ada aturan hukum bagi Israel, karena semua aturan dilanggar,” ujar legislator fraksi PKB itu.
Taufiq mendesak pemerintah Indonesia melakukan segala upaya diplomatik guna membebaskan para jurnalis dan aktivis kemanusiaan.
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq Abdullah menilai tindakan Israel yang menculik aktivis serta jurnalis melanggar hukum internasional.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wartawan Republika Dikabarkan Ditangkap Israel, Taufiq PKB Desak Pemerintah Bertindak Cepat
- Komisi I Kecam Ulah Israel yang Tangkap Aktivis Kemanusiaan dan Jurnalis
- Israel Serang Lebanon, Komandan Jihad Islam Palestina & Putrinya Tewas
- Dunia Hari Ini: Nasionalis Israel Berarak-arakan Peringati Aneksasi Yerusalem Timur
- Menlu Araghchi: Iran tak Akan Menyerah pada Ancaman Apa Pun
- 5 Negara Mundur dari Eurovision 2026 Akibat Keikutsertaan Israel