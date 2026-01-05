Legislator RI Singgung Keselamatan WNI Seusai AS Menangkap Presiden Venezuela

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut pemerintah perlu memastikan keselamatan WNI di Venezuela menyikapi penangkapan presiden negara tersebut, Nicolás Maduro oleh otoritas Amerika Serikat (AS).

"Keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama," kata legislator fraksi Golkar melalui layanan pesan, Senin (5/1).

Dave mengatakan Kemenlu perlu menyiapkan rencana evakuasi darurat bagi WNI di Venezuela setelah Maduro ditangkap otoritas AS.

"Diplomasi yang tenang namun sigap perlu dijalankan, agar setiap langkah yang diambil tetap sesuai dengan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara," lanjut dia.

Namun, Dave mengingatkan pemerintah tidak gegabah melaksanakan evakuasi WNI dengan melihat situasi terkini.

"Artinya, tidak boleh gegabah, tetapi juga tidak boleh lengah. Kesiapan logistik, jalur evakuasi, dan komunikasi dengan WNI harus sudah disusun, sehingga bila keadaan mendesak, pemerintah dapat bergerak cepat," kata dia.

Dave mengatakan Komisi I akan terus mengawal langkah Kemenlu agar setiap kebijakan yang diambil tetap dalam koridor kepentingan nasional.

"Pada saat yang sama, Indonesia perlu menjaga posisi diplomatis yang seimbang, yaitu mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak berpihak, namun tetap konsisten membela keselamatan warga negara," katanya. (ast/jpnn)