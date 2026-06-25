Legislator Sebut Pelatihan Calon Pengelola Kopdes Seharusnya Fokus ke Manajerial

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin atau Kang TB menyebut fokus pelatihan calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) seharusnya diarahkan ke sisi manajerial.

Hal demikian dikatakan Kang TB menyikapi tiga peserta Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) Kopdes Merah Putih dan KNMP meninggal saat ikut Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).

"Fokus utama sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi saja, penguatan kapasitas organisasi, dan pelatihan teknis yang secara relevan," kata dia melalui keterangan persnya, Kamis (25/6).

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan kejadian meninggalnya calon manajer Kopdes Merah Putih harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap desain pelatihan ala militer.

Kang TB menjelaskan pelatihan militer hanya diarahkan membangkitkan kekompakan, disiplin pribadi, dan kebersamaan.

Semisal, baris-berbaris demi kerapian, santiaji, apel untuk belajar menghormati waktu, dan senam pagi untuk menjaga kebugaran.

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Itu pun, kata Kang TB, peserta sebelumnya harus lolos tes kesehatan sebelum mengikuti aktivitas fisik.

“Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara benar dan ketat oleh tim dokter. Jika proses skrining kesehatan tidak akurat, ketika peserta mengikuti latihan dengan beban fisik tertentu dapat menimbulkan risiko yang fatal,” ujar dia.