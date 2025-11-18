Legislator Sebut Program Menteri Amran Selaras dengan Asta Cita Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar, mendukung berbagai langkah dan program strategis yang dijalankan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam mewujudkan swasembada beras.

Menurut Ajbar, visi dan kebijakan yang dijalankan Amran Sulaiman selaras dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita khususnya terkait penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Langkah-langkah yang diambil Pak Menteri Amran sudah berada di jalur yang tepat dan sejalan dengan Asta Cita Presiden. Saya melihat komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu pilar ekonomi nasional,” ujar Ajbar dikutip Selasa (18/11).

Ajbar mencatat, keberhasilan Amran Sulaiman tersebut terlihat dari langkah awal menghadapi El Nino, yakni dengan memasifkan program pompanisasi yang menjadi tonggak kebangkitan produksi beras nasional.

Program ini kemudian diperkuat dengan penyediaan benih unggul, serta distribusi pupuk yang lebih adil dan merata bagi petani Indonesia.

“Pompanisasi menjadi cikal bakal percepatan peningkatan produksi beras. Ditambah dengan benih dan pupuk yang tersedia tepat waktu, kami optimistis produksi beras nasional akan terus naik,” jelasnya.

Sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia tercatat menunjukkan konsistensi dalam menjaga ketersediaan beras. Pada tahun 2019, produksi beras Januari-Desember mencapai 31,3 juta ton.

Angka yang sama tercatat pada tahun 2020, yaitu 31,3 juta ton. Tahun 2021 produksi tetap berada di level 31,3 juta ton, disusul tahun 2022 sebesar 31,5 juta ton.