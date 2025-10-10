Legislator: Tak Mungkin Ammar Zoni Mengedarkan Narkoba Tanpa Peran Oknum
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menduga oknum pegawai tahanan bisa saja terlibat dari kasus peredaran narkoba Ammar Zoni di Rutan Salemba.
"Tidak mungkin dia (Ammar Zoni, red) berani begitu tanpa ada tanpa ada peran serta dari oknum-oknum pegawai lapas misalkan dan sebagainya," kata Lallo kepada awak media, Jumat (10/10).
Dia mengatakan keterlibatan orang dalam biasanya membuat narapidana berani mengedarkan narkoba di tahanan.
"Nah, itu yang harus dibongkar menurut saya. Tidak hanya terfokus pada seorang Ammar Zoni, tetapi aktor-aktor lain," ujar Lallo.
Legislator fraksi NasDem itu pun meminta polisi dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) bisa mengungkap tuntas kasus peredaran narkoba tanpa berhenti di Ammar Zoni.
"Kesempatan bagi apakah penegak hukum kepolisian atau BNN Untuk bisa membongkar jaringan-jaringannya dan mengungkap bandar-bandar dibelakangnya lagi. Ini, kan, pengedar, kan," ujar Lallo.
Terpidana kasus narkoba Ammar Zoni tertangkap dalam perkara peredaran barang haram ketika mendekam di Rutan Salemba.
Ammar Zoni mengedarkan sabu dan tembakau sintetis di dalam penjara bersama lima orang lainnya yakni A, AP, AM Alias KA, ACM, dan MR.
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menduga oknum pegawai tahanan bisa saja terlibat dari kasus peredaran narkoba Ammar Zoni.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Konon, Kasus Ammar Zoni Terungkap Saat Petugas Rutan Salemba Sidak Rutin
- 3 Berita Artis Terheboh: Nikita Dituntut 11 Tahun Penjara, Lesti Kejora Diperiksa Polisi
- Ini Barang Bukti Kasus Peredaran Narkoba Ammar Zoni
- Penjelasan Kejari Jakpus Soal Kasus Peredaran Narkoba Ammar Zoni
- DPR Desak Keamanan Lapas Direformasi Buntut Kasus Ammar Zoni
- TNI AL Gagalkan Penyelundupan Narkotika di Perairan Selat Riau