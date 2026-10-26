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Legislator Tak Setuju Pansel Calon Komisioner KPU Dibentuk Sebelum UU Pemilu Diselesaikan

Legislator Tak Setuju Pansel Calon Komisioner KPU Dibentuk Sebelum UU Pemilu Diselesaikan
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Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Senin (26/10). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku tidak setuju Panitia Seleksi (Pansel) calon komisioner KPU dibentuk sebelum undang-undang terkait kepemiluan rampung.

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak di Jakarta, Senin (26/10) soal kabar sudah terbentuknya Pansel Penyelenggara Pemilu.

"Saya termasuk orang yang sebetulnya kurang setuju kalau Pansel itu dibentuk sekarang, ya, kan," kata Doli, Senin.

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Legislator fraksi Golkar itu mengaku sejak awal sebenarnya sudah mendorong UU Pemilu segera dibahas dan bisa selesai pertengahan 2026.

Doli menganggap penyelesaian dini revisi UU Pemilu membuat jadwal tahapan atau prapelaksanaan pemilu jadi mulus. 

Namun, kata dia, pembahasan revisi UU Pemilu baru dimulai saat ini, sementara aturan lama mewajibkan negara membentuk Pansel enam bulan sebelum jabatan komisioner KPU berakhir.

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"Sekarang, kan, jadi masalah," ujarnya.

Diketahui, jabatan komisioner KPU yang saat ini menjabat berakhir pada 12 April 2027 yang membuat Pansel harus dibentuk 12 Oktober 2026.

Anggota Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengusulkan penerbitan Perppu yang mengamendemen waktu pembentukan Pansel calon komisioner KPU.

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