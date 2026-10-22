Legislator: Usul Pak Luhut Ahistoris dan Patut Ditolak

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan layak ditolak karena membuat korupsi makin masif.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi usul Luhut yang ingin menghapus unsur kerugian keuangan sebagai definisi korupsi.

"Usulan Pak Luhut patut ditolak karena berpotensi makin terstruktur, sistematis, dan masifnya korupsi," kata dia kepada awak media, Kamis (22/10).

Dia mengatakan usul Luhut jika diterapkan menyebabkan uang negara dibawa lari oleh koruptor kerah putih dan kelas kakap.

"Apa pun alasannya, usulan Pak Luhut ahistoris dan layak ditolak," kata legislator fraksi PKS itu.

Nasir Djamil meyarankan Luhut bisa membaca UU Tipikor sebelum mengusulkan unsur kerugian keuangan negara dalam definisi korupsi.

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Dia juga mengusulkan Luhut bisa menyampaikan ke Presiden RI Prabowo Subianto soal cara mewujudkan pemerintah bersih ketimbang menghapus unsur kerugian keuangan negara dalam definisi korupsi.

"Selama ini kalau mau jujur, hampir semua terdakwa korupsi yang sidangkan di pengadilan dikenai pasal-pasal yang sama," katanya.