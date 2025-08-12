menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Legislator Yakin Keberadaan Wakil Panglima TNI Tidak Memunculkan Matahari Kembar

Legislator Yakin Keberadaan Wakil Panglima TNI Tidak Memunculkan Matahari Kembar

Legislator Yakin Keberadaan Wakil Panglima TNI Tidak Memunculkan Matahari Kembar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). ANTARA/HO-Puspen TNI.

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut keberadaan Wakil Panglima TNI tidak bisa disebut bakal menghadirkan matahari kembar di instansi militer.

Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8) soal urgensi TNI memiliki Wakil Panglima.

"Jadi, tidak ada nanti disebut sebagai matahari kembar. Tidak ada," kata Kang TB sapaan TB Hasanuddin, Selasa.

Baca Juga:

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan Wakil Panglima bertanggung jawab dengan Panglima TNI, sehingga keberadaan pejabat itu tidak akan memunculkan matahari kembar.

"Dia bertanggung jawab kepada Panglima TNI," katanya.

Kang TB juga menyebut sosok Wakil Panglima yang berpangkat bintang empat tidak otomatis menjadi kandidat baru Panglima TNI.

Baca Juga:

Sebab, kata dia, Wakil Panglima yang berpangkat bintang empat sebenarnya belum pernah menjabat Kepala Staf.

Sementara itu, lanjut dia, syarat ditunjuk sebagai Panglima ialah perwira aktif yang menjabat Kepala Staf di matra TNI.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut keberadaan Wakil Panglima TNI tidak menghadirkan matahari kembar di instansi militer.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI