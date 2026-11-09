Legitimasi Wapres Gibran Dipertanyakan, DPD RI Diminta Mengambil Peran

jpnn.com - Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi secara resmi telah mendaftarkan Surat Penyampaian Aspirasi dan Permohonan Pelaksanaan Sidang Istimewa MPR RI melalui usulan DPD RI pada Jumat (6/11/2026).

Permohonan ini diajukan oleh Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti melalui tim kuasa hukumnya sebagai langkah responsif dalam menghadapi ketegangan dan turbulensi politik nasional.

Ketua Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi Dr. Bahrain mengatakan perdebatan serta pertanyaan publik yang terus bergulir mengenai legalitas dan legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menjadikan Sidang Istimewa MPR sebagai suatu kebutuhan hukum dan politik yang tak terhindarkan.

"Dalam hal-ihwal posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang belakangan terus dipertanyakan legalitas dan legitimasinya, maka pelaksanaan Sidang Istimewa adalah sebuah keniscayaan sejarah serta kebutuhan hukum dan politik yang saling berkait-kelindan," kata Bahrain dalam siaran persnya, Senin (9/11/2026).

Mantan direktur advokasi YLBHI itu menyoroti wacana pemakzulan (impeachment) yang seharusnya dipelopori oleh DPR RI berdasarkan pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945, saat ini justru mengalami kebuntuan dan stagnasi politik.

Menurutnya, peta kekuatan politik di Senayan, baik dari kubu partai koalisi pemerintah maupun partai luar pemerintah, dinilai terjebak dalam polarisasi blok kekuasaan, fragmentasi politik, serta konflik kepentingan yang menghambat penegakan hukum konstitusi.

Jika kondisi stagnasi ini dibiarkan tanpa kepastian, katanya, maka krisis konstitusional dan erosi demokrasi akan berlarut-larut serta berisiko mengabaikan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, DPD RI didorong mengambil peran dengan menempuh langkah-langkah konstitusional, termasuk terobosan hukum yang ekstraordinari melalui tindakan administrasi pemerintahan dengan mengusulkan MPR menggelar Sidang Istimewa.