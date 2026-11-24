jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Kearifan Adat dan Ekologi Nusantara (LEKAN) menyoroti dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di wilayah Wapoga, Papua.

Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan pelanggaran legalitas pertambangan, perlindungan hak ulayat masyarakat adat, serta kelestarian lingkungan di wilayah tersebut.

Direktur LEKAN Ahmad Husni mengatakan aktivitas tersebut diduga berkaitan dengan seorang purnawirawan perwira tinggi TNI berpangkat mayor jenderal berinisial W.

Dia menjelaskan, informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan itu perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.

Terlebih, terdapat laporan masyarakat adat dan pegiat lingkungan mengenai dugaan mobilisasi alat berat ke kawasan Wapoga.

Menurut Ahmad, berdasarkan informasi yang diterima LEKAN, sejumlah alat berat diduga didatangkan melalui jalur laut menggunakan kapal jenis Landing Craft Tank (LCT).

Pengiriman tersebut disebut disertai bahan bakar dan berbagai kebutuhan logistik yang diduga berkaitan dengan persiapan aktivitas pertambangan.

Masyarakat setempat awalnya mendapat informasi bahwa alat-alat berat tersebut merupakan milik PT Wifo.