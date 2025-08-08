menu
Lelaki yang Bakar Istri Hingga Tewas di Palu Menyerahkan Diri, Begini Kronologinya

Tempat kejadian perkara seorang pelaku yang membakar istrinya hingga tewas di Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Rabu (6/8/2025). ANTARA/Humas Polres Palu.

jpnn.com, PALU - Polresta Palu menangkap terduga pelaku yang membakar istrinya hingga tewas di Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara.

"Pelaku sempat melarikan diri, namun akhirnya menyerahkan diri ke SPKT Polda Sulteng dan telah kami amankan di Polresta Palu," kata Kapolresta Palu Kombes Deni Abraham, Kamis.

Dia menjelaskan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu terjadi pada Rabu (6/8). Seorang pria berinisial M (42) tega membakar istrinya berinisial AN (40) di depan warung makan milik korban.

Akibat luka bakar serius di sekujur tubuhnya, korban meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Madani, Kota Palu, pada Kamis sekitar pukul 10.00 WITA.

Deni menuturkan kronologi kejadian berawal ketika pelaku mendatangi warung korban dari arah belakang rumah toko (ruko), kemudian menyiramkan bensin ke tubuh korban dan langsung membakarnya.

Peristiwa itu disaksikan langsung oleh warga, termasuk seorang saksi yang saat itu sedang memesan kopi.

Warga berupaya memadamkan api dan membawa korban ke rumah sakit, namun luka bakar yang mencapai sekitar 80 persen membuat korban tak tertolong.

Kejadian itu dipicu oleh kecemburuan pelaku terhadap aktivitas usaha milik istrinya.

Seorang lelaki di Palu membakar istrinya sendiri hingga tewas lalu menyerahkan diri ke polisi.

Sumber Antara
