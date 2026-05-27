Lelang Bandung Zoo Diulang, Pemkot Kantongi Tiga Calon Pengelola

jpnn.com, BANDUNG - Proses lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo masih belum menemui titik akhir.

Terbaru, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memutuskan untuk membuka ulang lelang pengelolaan Bandung Zoo dikarenakan tahapan lelang sebelumnya gagal menetapkan pemenang lembaga konservasi untuk mengelola kawasan tersebut.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan saat ini sudah ada tiga lembaga konservasi yang merupakan calon kuat pengelola Kebun Binatang.

Selanjutnya, tahapan lelang terbaru akan diumumkan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk diumumkan siapa pemenangnya.

"Bandung Zoo Insya Allah akan segera diumumkan pemenangnya. Saya sudah melakukan diskusi dengan Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan sudah memberikan penilaiannya," kata Farhan ditemui di Bandung, Rabu (27/5/2026).

Farhan menjelaskan, proses lelang pertama pihaknya gagal menemukan pemenang dikarenakan negosiasi yang mandek.

"Tiga kemarin sudah dibuka, kemudian dilakukan negosiasi ulang. Nah, negosiasi ulang mesti mengubah dokumen lelang, untuk mengubah dokumen lelang tidak serta merta diubah, tetapi harus diajukan kembali dalam bentuk lelang ulang," ucap dia.

"Memang peraturan Menteri Dalam Negeri nya seperti itu. Ini masalah administrasi saja," lanjutnya.