Lelucon Mbappe soal Mao Zedong Berbuntut Panjang, China Belum Cabut Ancaman Boikot
jpnn.com - Permintaan maaf Kylian Mbappe belum membuat polemik akibat leluconnya tentang Mao Zedong mereda.
Pemerintah China masih belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan ancaman boikot terhadap siaran Liga Spanyol dan Real Madrid.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun menyatakan bahwa pihaknya memberikan perhatian serius terhadap pernyataan tersebut.
"Kami memandang serius permintaan maaf yang disampaikan oleh pihak terkait," ucapnya.
Guo tidak memberikan penjelasan tambahan mengenai kemungkinan perubahan sikap pemerintah China.
Lelucon soal Mao Zedong Picu Kontroversi
Pemicu kontroversi tersebut ialah video wawancara Mbappe yang ramai dibagikan di media sosial.
Dalam wawancara itu, pemain Real Madrid tersebut membahas gambar hasil suntingan yang memadukan wajahnya dengan sosok Mao Zedong.
Mbappe menganggap gambar tersebut sangat menggelitik dan memasukkannya ke dalam daftar meme terlucu yang pernah dia lihat.
Lelucon Kylian Mbappe soal Mao Zedong berbuntut panjang. China sudah merespons permintaan maafnya, tetapi nasib ancaman boikot masih belum jelas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ballon d'Or 2026 Milik Harry Kane, Yamal dan Mbappe Tersisih: Apa yang Jadi Pembeda?
- Inilah Daftar Lengkap Peraih Penghargaan di Ballon d’Or 2026
- Harry Kane Ukir Sejarah di Ballon d'Or 2026, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe Gigit Jari
- Bungkam Barcelona di Camp Nou, Jose Mourinho Ungkap Sisi Istimewa Real Madrid
- Mbappe 100 Gol, Real Madrid Menang di Kandang Barcelona
- Link Live Streaming Barcelona vs Real Madrid: Siapa Bakal Berjaya di El Clasico?