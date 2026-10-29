Lelucon Mbappe soal Mao Zedong Berbuntut Panjang, China Belum Cabut Ancaman Boikot

jpnn.com - Permintaan maaf Kylian Mbappe belum membuat polemik akibat leluconnya tentang Mao Zedong mereda.

Pemerintah China masih belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan ancaman boikot terhadap siaran Liga Spanyol dan Real Madrid.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun menyatakan bahwa pihaknya memberikan perhatian serius terhadap pernyataan tersebut.

"Kami memandang serius permintaan maaf yang disampaikan oleh pihak terkait," ucapnya.

Guo tidak memberikan penjelasan tambahan mengenai kemungkinan perubahan sikap pemerintah China.

Lelucon soal Mao Zedong Picu Kontroversi

Pemicu kontroversi tersebut ialah video wawancara Mbappe yang ramai dibagikan di media sosial.

Dalam wawancara itu, pemain Real Madrid tersebut membahas gambar hasil suntingan yang memadukan wajahnya dengan sosok Mao Zedong.

Mbappe menganggap gambar tersebut sangat menggelitik dan memasukkannya ke dalam daftar meme terlucu yang pernah dia lihat.