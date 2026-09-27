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Lemah, Jojo Gugur di Perempat Final Bulu Tangkis Asian Games 2026

Lemah, Jojo Gugur di Perempat Final Bulu Tangkis Asian Games 2026
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Jonatan Christie. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - AICHI - Jonatan Christie a.k.a Jojo gagal menembus semifinal bulu tangkis nomor tunggal putra Asian Games 2026.

Pada perempat final di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Minggu (27/9) siang WIB, Jojo menyerah di tangan andalan Singapura Loh Kean Yew.

Jojo yang masih menempati peringkat satu dunia itu kalah 14-21, 19-21 dari pemain yang kini berada di urutan 13 dunia.

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Pada gim kedua, Jojo sempat unggul 19-17.

Namun, tiba-tiba tampak lemah dan bermasalah dalam hal akurasi hingga akhirnya kalah.

Loh Kean Yew pun berhak ke semifinal untuk menghadapi pemenang antara Yoo Taer Bin (Korea) vs Kodai Naraoka (Jepang).

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Satu semifinal lagi mempertemukan Alwi Farhan (Indonesia)/Cho Tien Chen (Taiwan) melawan Ng Ka Long Angus (Hong Kong)/Kunlavut Vitidsarn (Thailand).

Di nomor tunggal putri tercipta semifinal ideal, yakni An Se Young (Korea) vs Chen Yu Fei (China), dan Akane Yamaguhci (Jepang) vs Wang Zhi Yi (China). (ag2026/jpnn)

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Indonesia masih punya harapan di tunggal putra Asian Games 2026, yakni atas nama Alwi Farhan.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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