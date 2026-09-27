Lemah, Jojo Gugur di Perempat Final Bulu Tangkis Asian Games 2026

jpnn.com - AICHI - Jonatan Christie a.k.a Jojo gagal menembus semifinal bulu tangkis nomor tunggal putra Asian Games 2026.

Pada perempat final di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Minggu (27/9) siang WIB, Jojo menyerah di tangan andalan Singapura Loh Kean Yew.

Jojo yang masih menempati peringkat satu dunia itu kalah 14-21, 19-21 dari pemain yang kini berada di urutan 13 dunia.

Pada gim kedua, Jojo sempat unggul 19-17.

Namun, tiba-tiba tampak lemah dan bermasalah dalam hal akurasi hingga akhirnya kalah.

Loh Kean Yew pun berhak ke semifinal untuk menghadapi pemenang antara Yoo Taer Bin (Korea) vs Kodai Naraoka (Jepang).

Satu semifinal lagi mempertemukan Alwi Farhan (Indonesia)/Cho Tien Chen (Taiwan) melawan Ng Ka Long Angus (Hong Kong)/Kunlavut Vitidsarn (Thailand).

Di nomor tunggal putri tercipta semifinal ideal, yakni An Se Young (Korea) vs Chen Yu Fei (China), dan Akane Yamaguhci (Jepang) vs Wang Zhi Yi (China). (ag2026/jpnn)



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