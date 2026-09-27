Lemah, Jojo Gugur di Perempat Final Bulu Tangkis Asian Games 2026
jpnn.com - AICHI - Jonatan Christie a.k.a Jojo gagal menembus semifinal bulu tangkis nomor tunggal putra Asian Games 2026.
Pada perempat final di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Minggu (27/9) siang WIB, Jojo menyerah di tangan andalan Singapura Loh Kean Yew.
Jojo yang masih menempati peringkat satu dunia itu kalah 14-21, 19-21 dari pemain yang kini berada di urutan 13 dunia.
Pada gim kedua, Jojo sempat unggul 19-17.
Namun, tiba-tiba tampak lemah dan bermasalah dalam hal akurasi hingga akhirnya kalah.
Loh Kean Yew pun berhak ke semifinal untuk menghadapi pemenang antara Yoo Taer Bin (Korea) vs Kodai Naraoka (Jepang).
Satu semifinal lagi mempertemukan Alwi Farhan (Indonesia)/Cho Tien Chen (Taiwan) melawan Ng Ka Long Angus (Hong Kong)/Kunlavut Vitidsarn (Thailand).
Di nomor tunggal putri tercipta semifinal ideal, yakni An Se Young (Korea) vs Chen Yu Fei (China), dan Akane Yamaguhci (Jepang) vs Wang Zhi Yi (China). (ag2026/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Indonesia masih punya harapan di tunggal putra Asian Games 2026, yakni atas nama Alwi Farhan.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Klasemen Asian Games 2026: Indonesia Sudah Kumpulkan 23 Medali, Posisi Berapa?
- Asian Games 2026: Rahmat Erwin Jadi Manusia Pertama yang Cetak Rekor di Kelas Baru
- Asian Games 2026: Fokus Jonatan Christie Terganggu, Ada yang Bikin Kesal
- Jepang Gigit Jari, Korea Mengawinkan Emas Basket Asian Games 2026
- Rahmat Erwin Tambah Koleksi Emas Kontingen Indonesia di Asian Games 2026
- Angkat Besi Asian Games 2026: Rahmat Erwin Raih Emas dengan Rekor Dunia Fantastis