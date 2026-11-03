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Lemas, IHSG Ditutup Anjlok 3,78% Gegara Faktor Ini

Lemas, IHSG Ditutup Anjlok 3,78% Gegara Faktor Ini
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Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup melemah 192,54 poin atau 3,78 persen ke posisi 4.904,29. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup melemah 192,54 poin atau 3,78 persen ke posisi 4.904,29. 

Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 20,62 poin atau 3,98 persen ke posisi 497,27.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus alias Nico menyebut pelemahan itu terjadi setelah bursa kawasan Asia melemah karena investor bersikap risk off (mengurangi eksposur ke aset berisiko).

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“IHSG dan bursa regional Asia melemah menyusul pelemahan di Wall Street,” ujar Nico dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

Dia menyebut terjadi penurunan saham-saham teknologi dan kecerdasan buatan.

“Saham tersebut berada di bawah tekanan jual seiring kekhawatiran atas pengeluaran AI yang besar dan pengembalian yang tidak pasti terus membebani,” kata dia.

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Nico mengatakan pelaku pasar tetap berhati-hati menjelang pemilihan paruh waktu Amerika Serikat (AS), sementara penurunan harga minyak di tengah tanda-tanda kemajuan diplomatik antara AS dan Iran tidak banyak memperbaiki sentimen pasar secara keseluruhan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup melemah 192,54 poin atau 3,78 persen ke posisi 4.904,29.

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