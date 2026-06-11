Lemas Lagi, Rupiah Melorot 45 Poin, USD Jadi Rp 17.989

jpnn.com, JAKARTA - Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan rupiah mengalami pelemahan karena eskalasi konflik AS-zionis Israel dengan Iran meningkat.

Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Kamis sore melemah 45 poin atau 0,25 persen menjadi Rp 17.989 per USD dari sebelumnya Rp 17.944 per USD.

"Pelemahan rupiah hari ini dipengaruhi dari faktor global risiko geopolitik meningkatnya eskalasi konflik AS Israel dan Iran terbaru," kata Rully, di Jakarta, Kamis.

Mengutip Anadolu, wilayah Iran selatan menjadi sasaran rangkaian serangan terbaru Amerika Serikat, dengan dentuman dan serangan udara dilaporkan terjadi di kawasan Kargan, Kota Minab.

Ledakan juga terdengar di Bandar Abbas, sementara media Iran melaporkan dentuman dan sistem pertahanan udara aktif di wilayah Jask, Qeshm, dan Sirik di Provinsi Hormozgan.

Perkembangan tersebut terjadi menyusul pernyataan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) bahwa pasukan AS telah melancarkan serangkaian serangan "membela diri" tambahan terhadap sejumlah sasaran di Iran.

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CENTCOM mengatakan serangan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi langsung dari Presiden AS Donald Trump untuk merespons apa yang mereka sebut "agresi yang terus berlanjut" dari Iran.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan 18 titik aset militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain menjadi sasaran serangan di tengah ketegangan kawasan yang kembali mengalami eskalasi.