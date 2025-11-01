Lemdiklat Polri Kembangkan KMS PEDULI: Inovasi Digital untuk Pengentasan Kemiskinan

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri terus berinovasi mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan nasional.

Salah satu langkah strategis yang sedang dikembangkan adalah Knowledge Management System (KMS) PEDULI, sebuah platform digital yang mengintegrasikan manajemen pengetahuan Korps Bhayangkara untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.



Kegiatan ini dipimpin oleh Widya Iswara Sespimen Lemdiklat Polri Kombes Dudung Adijono, selaku Leader Project Perubahan di Lemdiklat Polri.

Dudung menerangkan, KMS PEDULI tidak hanya berfungsi sebagai sistem digital penyimpanan data, tetapi juga sebagai wadah strategis berbagi pengetahuan, memperkuat kapasitas SDM, dan mendukung sinergi lintas lembaga dalam pengentasan kemiskinan.

“KMS PEDULI merupakan bentuk nyata transformasi digital Polri di bidang pendidikan dan pelatihan. Sistem ini akan menjadi jembatan antara data, kebijakan, dan aksi nyata dalam mendukung masyarakat miskin agar lebih berdaya,” ujar Dudung Adijono dalam siaran persnya, Sabtu (1/11).

KMS PEDULI lanjut Dudung, dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai mitra, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, BULOG, NGO My Foundation, serta akademisi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Langkah awal proyek ini meliputi penyusunan blueprint sistem, pembuatan SOP, penyusunan draf perjanjian kerja sama (PKS), serta kegiatan sosialisasi dan pelatihan literasi digital bagi SDM Lemdiklat Polri.



Dudung menyebut program ini juga menjadi bagian dari komitmen Lemdiklat Polri dalam mendukung RPJMN 2025–2029, khususnya pada misi peningkatan sumber daya manusia unggul dan pengentasan kemiskinan berkelanjutan.

Selain itu, KMS PEDULI juga selaras dengan arah kebijakan Asta Cita Presiden dan visi Polri Presisi dalam mewujudkan institusi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pelayanan publik.

Dengan hadirnya KMS PEDULI, Polri diharapkan dapat membangun budaya berbagi pengetahuan (knowledge sharing culture) yang kuat, meningkatkan literasi digital, dan menciptakan dampak sosial nyata melalui kebijakan berbasis data.