Lemkapi Apresiasi Inisiatif Polda Metro Jaya Buka Layanan Orang Hilang
Pengamat kepolisian Edi Hasibuan. Foto: ANTARA/Kodir

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya membuka layanan pencarian orang hilang untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan mencari keluarga atau kerabatnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Kriminologi Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan memberikan apresiasi atas inisiatif ini.

"Kami apresiasi dibukanya layanan orang hilang untuk masyarakat yang digagas Kapolda Metro Jaya. Kami harapkan kehadiran posko layanan orang hilang ini bisa membantu warga yang kehilangan keluarganya," kata Edi Hasibuan di Jakarta, Selasa (16/9).

Menurutnya, layanan orang hilang adalah bentuk pelayanan kemanusiaan yang dibuka Polda Metro Jaya untuk merespon keluhan masyarakat.

Untuk itu, dia meminta kepada anggota yang menerima pengaduan agar bertindak cepat dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

"Untuk mempercepat semua pengaduan, kita minta masyarakat yang menyampaikan pengaduan supaya melengkapi bukti dan identitas korban yang hilang secara lengkap," kata Ketua Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) ini. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

