LEMON Hadirkan Energi Positif Lewat Single Perdana 'Happy Go Lucky'

jpnn.com, JAKARTA - Dunia musik idol Tanah Air makin berwarna dengan hadirnya LEMON, grup idol bernuansa J-pop yang baru saja merilis single debut berjudul Happy Go Lucky.

Lagu tersebut menghadirkan nuansa riang penuh semangat, mengajak pendengar untuk melepaskan kebosanan hidup dan menjalani hari dengan senyum.

Dengan aransemen upbeat dan vibe yang cheerful, Happy Go Lucky menggambarkan kebersamaan dan semangat positif. '

“Lewat lagu ini, kami ingin semua orang merasa bahagia dan bebas. Selama kita bersama, kita bisa melewati hari dengan senyum,” ungkap salah satu member LEMON.

Grup beranggotakan sembilan orang ini berada di bawah naungan Super Jak Entertainment, manajemen asal Jepang yang berpengalaman membentuk idol group di Negeri Sakura.

Dengan formula khas J-pop namun tetap menyesuaikan budaya Indonesia, LEMON langsung mencuri perhatian publik.

Tak sedikit penggemar musik idol yang menyebut LEMON berpotensi menjadi pesaing kuat JKT48. Kehadiran mereka dianggap membawa warna baru, sekaligus memperkaya ekosistem musik idol di Indonesia.

Setiap member LEMON hadir dengan karakter unik yang mudah diingat. Michiko dikenal sebagai leader yang menyukai warna biru dan hobi crafting, Rehanna pecinta kucing yang imut, Jacklin si kreatif dengan hobi melukis, hingga Shinta yang gemar make up, komik, dan game horor.