menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » LEMON Rilis Level Up! Buktikan 2 Tahun Perjalanan Idol J-Pop Indonesia

LEMON Rilis Level Up! Buktikan 2 Tahun Perjalanan Idol J-Pop Indonesia

LEMON Rilis Level Up! Buktikan 2 Tahun Perjalanan Idol J-Pop Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
LEMON, grup idol bernuansa J-Pop. Foto: Dok. Super Jack Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Grup idol bernuansa J-Pop, LEMON, akhirnya meluncurkan single terbaru yang bertitel Level Up!.

Lagu tersebut hadir dengan konsep yang memaknai kehidupan layaknya sebuah video game, penuh tantangan, proses, dan kesempatan untuk terus bertumbuh.

Dibungkus dengan aransemen upbeat dan nuansa ceria, Level Up! menyampaikan pesan tentang semangat untuk melangkah maju dan tidak menyerah pada kegagalan.

Baca Juga:

Lagu itu merefleksikan perjalanan LEMON bersama para penggemar, Lemories, yang tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Dukungan penggemar menjadi bagian penting dalam proses kreatif dan perjalanan grup, layaknya experience points yang mendorong LEMON untuk terus meningkatkan kualitas diri dan penampilan di setiap panggung.

Beranggotakan sembilan member, LEMON berada di bawah naungan Super Jack Entertainment, manajemen asal Jepang yang berpengalaman di industri idol.

Mengusung konsep, koreografi, dan musikalitas khas J-pop yang disesuaikan dengan nilai dan budaya Indonesia, LEMON dikenal sebagai idol J-Pop Indonesia yang menghadirkan nuansa Jepang autentik namun tetap dekat dengan penggemar Tanah Air.

Baca Juga:

Sembilan member LEMON terdiri dari Michiko, Rehanna, Jacklin, Shinta, Andrea, Cherlyn, Naura, Ratu, dan Kilen.

Memasuki tahun kedua perjalanannya, LEMON menunjukkan perkembangan yang konsisten dari segi konsep, performa, dan keterlibatan penggemar.

Grup idol bernuansa J-Pop, LEMON, akhirnya meluncurkan single terbaru yang bertitel Level Up!. Lagu tersebut hadir dengan konsep yang...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI