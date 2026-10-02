Lemonilo Raih Sertifikasi B Corp, Komitmen Bisnis Berkelanjutan Diperkuat
jpnn.com, JAKARTA - Lemonilo menandai satu dekade perjalanannya dengan meraih Sertifikasi B Corp pada 1 Oktober 2026.
Sertifikasi tersebut menjadi penanda baru bagi perusahaan makanan dan camilan sehat asal Indonesia itu dalam menjalankan bisnis yang memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola.
Co-Founder dan Co-CEO Lemonilo Shinta Nurfauzia, mengatakan pencapaian tersebut menjadi bagian dari perjalanan perusahaan untuk memperluas makna hidup sehat.
"Sepuluh tahun lalu kami memulai Lemonilo dengan mimpi sederhana, yaitu membuat pilihan makanan yang lebih sehat dapat dinikmati oleh lebih banyak orang," kata Shinta dalam keterangannya, Jumat (2/10).
Menurut dia, perjalanan selama satu dekade membuat Lemonilo melihat bahwa kesehatan tidak hanya berkaitan dengan produk yang dikonsumsi masyarakat.
Cara perusahaan memperlakukan pekerja, menjaga lingkungan, serta mengambil keputusan bisnis juga menjadi bagian dari komitmen tersebut.
"Setelah melewati perjalanan selama satu dekade, kami belajar bahwa membangun Indonesia yang lebih sehat akan sangat berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan menjalankan bisnisnya," ujarnya.
Sertifikasi B Corp diberikan melalui proses penilaian yang dikembangkan B Lab.
Lemonilo menandai satu dekade perjalanannya dengan meraih Sertifikasi B Corp pada 1 Oktober 2026.
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