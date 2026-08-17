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Lemoniloland Kembali Ajak 20 Sekolah Meriahkan HUT RI dengan Lomba Kreatif

Lemoniloland Kembali Ajak 20 Sekolah Meriahkan HUT RI dengan Lomba Kreatif
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Lemoniloland kembali menggelar rangkaian perlombaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Foto: source for jpnn

jpnn.com - Lemoniloland kembali menggelar rangkaian perlombaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Memasuki tahun kelima, kegiatan tersebut melibatkan anak-anak dari 20 sekolah di sejumlah kota di Pulau Jawa.

Sekolah yang berpartisipasi antara lain berasal dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Jombang, hingga Pontang.

Beragam perlombaan digelar dalam kegiatan tersebut, mulai dari estafet gelas, memasukkan sedotan ke botol, mengeluarkan bola dari kardus, hingga human tank.

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Berbagai permainan itu dirancang untuk mendorong anak-anak aktif bergerak, melatih ketangkasan, serta membangun kekompakan dan kerja sama.

Salah satu kegiatan yang turut digelar ialah lomba menghias tumpeng. Namun, lomba tersebut memiliki konsep berbeda karena peserta menggunakan Mi Lemonilo sebagai salah satu bahan utama untuk membuat kreasi tumpeng mi.

Melalui kegiatan itu, anak-anak dapat menyalurkan kreativitas sekaligus bekerja sama dengan teman-temannya.

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Seluruh kegiatan Lemoniloland diberikan secara gratis bagi sekolah yang berpartisipasi. Lemonilo juga menyediakan perlengkapan lomba serta pendamping untuk membantu pelaksanaan kegiatan.

Head of Marketing Communication Lemonilo Karina Mahaya mengatakan Lemoniloland telah hadir selama lima tahun berturut-turut sebagai bagian dari upaya perusahaan menghadirkan pengalaman perayaan kemerdekaan yang positif bagi anak-anak.

Lemoniloland kembali menggelar rangkaian perlombaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI).

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