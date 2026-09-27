Lengkapi Fasilitas Pendidikan di PIK2, Sekolah Chevalier Mengonsep Belajar Lebih Dekat dengan Alam

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Pertumbuhan sebuah kawasan hunian tidak hanya membutuhkan rumah, pusat kuliner, ruang terbuka, atau fasilitas komersial. Kehadiran sekolah juga menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas harian keluarga.

Di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), kini kebutuhan tersebut mendapat tambahan pilihan melalui Sekolah Katolik Chevalier.

Sekolah yang berada di sekitar Milenial Park itu menghadirkan pendidikan nasional dengan pendekatan green school serta pembelajaran yang memadukan akademik, karakter, lingkungan, seni, dan aktivitas fisik.

Lokasinya pun dirancang berdekatan dengan kawasan residensial sehingga menjadi salah satu pilihan pendidikan bagi keluarga yang tinggal di PIK2 dan wilayah sekitarnya. Konsep tersebut telah diperkenalkan sejak awal pembangunan Sekolah Chevalier.

Kepala Sekolah Katolik Chevalier PIK2 FX Budijuwono mengatakan sekolah memberikan berbagai program pengayaan untuk siswa. “Konsep dari Sekolah Katolik Chevalier, kami banyak memberikan pengayaan-pengayaan kepada para siswa yang bersekolah di sekolah ini,” ujar Budijuwono.

Salah satu konsep utama yang diterapkan ialah green school. “Sekolah yang hijau, pohon-pohon yang hidup dan terawat dengan baik,” katanya.

Siswa Sekolah Katolik Chevalier PIK2 juga diajak berkebun. Aktivitas tersebut digunakan untuk memperkenalkan anak pada lingkungan sekaligus membangun penghargaan terhadap proses menghasilkan pangan. “Anak-anak juga ada konsep berkebun sehingga mengerti bagaimana mereka menghargai hasil pertanian dari yang sederhana dulu,” lanjutnya.

Konsep tersebut sesuai dengan pendekatan pembelajaran berbasis alam dan lingkungan yang tercantum dalam program Sekolah Chevalier. Kegiatan belajar dapat dilakukan di kelas maupun taman, kebun, dan ruang terbuka.