Lenovo Bawa Lecoo P900A, Tablet Baru dengan Harga Rp2 Jutaan

jpnn.com - Kebutuhan akan perangkat tablet berlayar besar yang tangguh dengan harga terjangkau saat ini tengah diburu oleh sejumlah masyarakat.

Melihat celah pasar tersebut, Lenovo melalui sub-brand Lecoo meluncurkan Lecoo P900A untuk pasar di Tiongkok.

Tablet itu memiliki harga terjangkau dengan mengombinasikan desain ringkas, konektivitas dan performa cukup baik.

Menurut laporan Gizmochina, Minggu (9/8), Lenovo Lecoo P900A dibekali layar IPS HD berukuran 8 inci, memiliki dimensi 200,5 x 122 x 8,45 mm, dengan bobot 324 gram.

Bagian belakangnya menggunakan panel bertekstur untuk memberikan genggaman yang lebih nyaman.

Pada ruang penyimpanan untuk file dan media, tablet ini mendukung ekspansi microSD hingga 1 TB.

Tablet tersebut dilengkapi kamera belakang 13 MP dan kamera depan 5 MP yang dapat digunakan untuk fotografi sederhana, memindai dokumen, serta melakukan panggilan video.

Lenovo Lecoo dibekali baterai berkapasitas 5.000mAh.