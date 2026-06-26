Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 Resmi Dijual di RI, Andalkan WPS Office Setara PC

jpnn.com, JAKARTA - Lenovo kembali memperkuat lini tablet dengan meluncurkan Idea Tab Pro Gen 2 di Indonesia pada Rabu (24/6).

Tablet yang dibanderol mulai Rp 8 jutaan itu dirancang untuk mendukung produktivitas, belajar, dan hiburan dalam satu perangkat yang ringkas dan bertenaga.

Harga tersebut sudah mencakup Lenovo Tab Pen Plus.

Sementara itu, varian dengan Lenovo 2-in-1 Keyboard Pack tersedia dengan harga mulai Rp 9.899.000.

Consumer Lead Lenovo Indonesia, Santi Nainggolan mengatakan melalui Idea Tab Pro Gen 2, pihaknya mempertegas komitmennya dalam menghadirkan perangkat yang mendukung produktivitas, pembelajaran, dan hiburan dalam satu pengalaman yang seamless.

Perangkat ini memungkinkan pengguna tetap produktif layaknya menggunakan laptop, dengan fleksibilitas dan portabilitas khas tablet.

"Kami juga menghadirkan paket bundling dengan Lenovo 2-in-1 Keyboard dengan Trackpad dan Lenovo Tab Pen Plus yang melengkapi kebutuhan produktivitas, sehingga Idea Tab Pro Gen 2 dapat menjadi solusi yang semakin praktis untuk bekerja, belajar, dan berkreasi di mana saja,” ujarnya.

Produk itu menghadirkan WPS Office PC Level yang memberikan pengalaman produktivitas layaknya PC untuk pengolahan dokumen dan multitasking.